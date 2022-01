'Pnrr, Fontanini non vuole farsi aiutare'

"Fontanini proprio non vuole farsi aiutare a lavorare per il bene di Udine. Abbiamo perso un’occasione di poter collaborare insieme tra maggioranza, opposizione ed esperti, su un tema cruciale come la sfida del Pnrr. Abbiamo teso la mano con la proposta di una Commissione consiliare speciale, per venire incontro alle difficoltà della giunta Fontanini, allarmati dai risultati ad oggi ottenuti con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la risposta è stata un No". E’ il commento della consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), commentando la bocciatura da parte del centrodestra della parte dell'odg che aveva presentato al Documento Unico di Programmazione votato lunedì sera, in cui si chiedeva un impegno congiunto di tutte le forze politiche sui progetti del Pnrr.

"E’ stato un fallimento puntare tutto sul faraonico progetto "Udine 2050" con la proposta di interramento della stazione ferroviaria di Udine, dato che non abbiano ottenuto un euro, al pari dell'esclusione dal Fondo per la Cultura 2021 dove il progetto "Digit-ok" ha ottenuto soltanto 18 punti su 100 complessivi. Fa bene Fontanini a sfuggire il paragone con Trieste, con lui le competenze e l’orgoglio friulano stanno subendo duri colpi”.

Precisando che, relativamente a quanto accolto dell’odg sul Quartiere di San Domenico, “siamo riusciti a ottenere per tutti coloro che ne faranno richiesta, la permanenza nel quartiere anche in questa fase di transizione in altro alloggio e un supporto per lo stoccaggio mobili”, Meloni sfida infine il sindaco a “coinvolgere tutti i parlamentari Fvg su Udine, visto che non interessa il contributo dei consiglieri dell’opposizione”.