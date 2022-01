'Pnrr, grazie alla Lega 905 milioni aggiuntivi'

“Grazie alla Lega di Governo che si è fatta portatrice delle istanze dei territori e degli enti locali, si rimedia a una precedente iniqua distribuzione territoriale delle risorse che aveva penalizzato i comuni del nord, compresi quelli del Friuli Venezia Giulia", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore della Lega Fvg Marco Dreosto.

"Ora i Comuni che non avevano potuto attingere dai fondi per la rigenerazione urbana, avranno a disposizione un totale di 905 milioni aggiuntivi per i progetti tesi a contrastare l’emarginazione e il degrado sociale. I progetti esclusi da una prima tranche di finanziamenti, ora potranno essere compresi, mettendo così fine a una ingiusta disparità di trattamento. Si tratta di una vittoria di buon senso comunicata dalla Sottosegretario Vannia Gava e fortemente voluta dal governatore Fedriga, da tutta Lega e dai suoi ministri per dare risposte concrete ai territori e agli amministratori locali anche del Friuli Venezia Giulia", conclude Dreosto.