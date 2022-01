'Pnrr, lavoriamo alle risorse per i progetti del Nord'

"Ci dovranno essere risorse per finanziare progetti, presentati soprattutto da comuni del nord, che sono rimasti esclusi dal riparto del bando per la rigenerazione urbana. Stiamo lavorando a un'intesa con il Governo per un emendamento da inserire nel prossimo strumento legislativo utile, affinché sia possibile uno scorrimento della graduatoria dei progetti. Il criterio fondato sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale si è rivelato troppo rigido e quindi occorre riequilibrare. Il Governo nel suo insieme sta attuando misure mai previste in precedenza e il Pd vuole contribuire a correggere e migliorare gli interventi, non solo assecondare lo scontento". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in merito ai criteri di assegnazione delle risorse per la rigenerazione urbana prevista dal Pnrr.