'Pnrr, mozione alla Camera per finanziare i progetti esclusi'

“Come promesso, la Lega si è attivata immediatamente a livello parlamentare per eliminare il paradosso che i comuni più virtuosi siano penalizzati per il recepimento dei fondi Pnrr destinati alla rigenerazione urbana", ricorda in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.

"Grazie al capogruppo Molinari e ai parlamentari friulani, la prima mozione del 2022 è stata presentata dal nostro partito per chiedere al governo di integrare le risorse per finanziare i progetti rimasti escusi. Una necessaria presa di posizione su un provvedimento che vedeva molti comuni virtuosi del Nord essere penalizzati a vantaggio di aree disagiate. Mentre a livello locale si è aperta una triste gara tra PD e 5 Stelle a chi si fosse intestato per primo eventuali meriti, la Lega si è messa immediatamente al lavoro e con fatti concreti propone al governo un cambio di rotta per dare un sostegno concreto a sindaci e territori. Mentre gli altri partiti litigavano, noi lavoravamo per portare risultati tangibili e risolvere le problematiche. Fatti, non parole", conclude Dreosto.