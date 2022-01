'Pnrr, ora serve una segreteria tecnica'

Dopo un buon primo passo verso gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è necessario dare continuità a un impegno amministrativo che ora passa a Regioni e Comuni. E per farlo servono gli strumenti giusti, come raccomanda Rosa Ricciardi, presidente regionale dell’Ancrel, l’associazione che riunisce i revisori dei conti degli enti locali.

“Se nel 2021 il raggiungimento dei 51 obiettivi Pnrr, fissati dal programma concordato con la Commissione europea, sono stati garantiti dai Ministeri e dalle lettere di impegno delle Regioni per il reclutamento dei 1.000 esperti – spiega Ricciardi - nel 2022 il raggiungimento dei 21 traguardi e obiettivi, per il riconoscimento della seconda rata di 24,3 miliardi di euro, prevede il coinvolgimento diretto delle Regioni e degli enti locali”.

Analisi e proposta sono contenute in una lettera che il vertice dell’Ancrel ha inviato agli assessori regionali competenti, Pierpaolo Roberti e Barbara Zilli.

“Ho seguito quanto nel 2021 è andato maturando nella nostra realtà regionale – continua Ricciardi - e ho apprezzato molto la costituzione della Cabina di Regia Fvg, alla quale dovrà seguire per coerenza la Segreteria Tecnica Fvg, per realizzare gli interventi che saranno finanziabili dal 2022 al 2026. So che la presenza da più decenni dell'Organo di revisione negli enti locali ha consentito ai nostri soci più esperti di avere chiari i punti di forza e di debolezza dell'attuale Sistema Integrato e dei singoli enti, sono anche consapevole che alcuni di noi hanno un'esperienza concreta nella certificazione dei progetti finanziati dai fondi comunitari, presento la richiesta della previsione nella Segreteria Tecnica Regionale Pnrr di una rappresentanza di revisori di enti locali, iscritti alla nostra associazione regionale”.

“È necessario un lavoro di squadra che non può che essere completa di tutte le professionalità coinvolte – conclude Ricciardi - sono certa che l'opportunità che ci offre il Pnrr di migliorare in maniera strutturale i risultati della pubblica amministrazione locale potrà farci confermare come una delle regioni più avanzate del nostro Paese”.