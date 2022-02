'Pnrr, stretta collaborazione tra Ministeri e Regioni speciali'

“L’efficacia del Pnrr e dei miliardi che saranno investiti nei prossimi anni sarà determinata dal dialogo e la collaborazione che il Governo centrale e i Ministeri sapranno dimostrare con le Regioni, in particolare con quelle a Statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. Bene ha fatto a sottolinearlo sulla base della propria autorevolezza giuridica la presidente della Commissione Paritetica, Elena D’Orlando, intervenuta oggi in audizione dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali", dichiara in una nota il deputato friulano di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin, componente dello stesso organo bicamerale.

"E bene ha fatto a sottolineare la solidità del modello di governo integrato Regione-Wnti locali che caratterizza il Friuli Venezia Giulia e che la nostra Regione intende mantenere anche nella delicata fase di attuazione del Pnrr attraverso la Cabina di regia appositamente creata".

"Le parole della giurista sono inequivocabili gli obiettivi indicati dall’Unione Europa possono essere effettivamente conseguiti solo con un’azione sinergica e coordinata di tutti i livelli di governo e bene ha fatto quindi il presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, a ribadirlo più volte nel confronto con il governo. Il modello top-down adottato dai ministeri rischia non solo di escludere dalle scelte le autonomie locali, ma anche di rendere inefficace un’occasione epocale di rilancio del sistema economico, sociale e culturale del Paese”, conclude Pettarin.