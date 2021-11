'Pnrr, task force per supportare gli Enti locali'

"Dobbiamo approntare una task force che supporti l'azione dei Comuni e verifichi passo dopo passo l'attuazione degli investimenti". Nella sua molteplice veste di vicepresidente della Conferenza delle Assemblee legislative con l'incarico di coordinare il gruppo di lavoro sulle politiche europee, oltre che di vicepresidente della commissione Civex del Comitato europeo delle Regioni, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia, Piero Mauro Zanin, è intervenuto al seminario "Next generation Eu: strumenti, risorse e opportunità per lo sviluppo" svoltosi al palazzo Pirelli di Milano, indicando quella che è convinto "sia l'unica strada che può condurci verso il risultato che i cittadini si attendono, quello di vedere messe a frutto il maggior numero di risorse nel più breve tempo possibile e con benefici reali e visibili per le comunità locali".

"Non possiamo permetterci - ha sottolineato - di perdere un solo vagone del treno Pnrr, un piano fondamentale per il rilancio di ogni singolo territorio e del Paese nel suo complesso. Ecco perché, per favorire l'azione concreta degli enti locali, serve creare e sviluppare una sinergia sempre più stretta tra i vari Consigli regionali, chiamati a legiferare per snellire procedure e ottimizzare il rapporto tra costi e benefici".

Ricordando il processo avviato in Fvg, con il prezioso contributo del Tavolo della Terza Ripartenza "che è stato identificato come esempio a livello nazionale", Zanin si è anche soffermato su un aspetto strettamente collegato al buon esito del Pnrr, ovvero "la qualità legislativa delle riforme che devono accompagnare il Next generation Eu, condicio sine qua non per garantire efficacia e comprensione alle norme".