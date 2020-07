'Poliziotti in quarantena, il Governo tuteli forze dell'ordine'

“Le forze dell’ordine hanno il compito di tutelare i cittadini, il Governo ha il compito di tutelare le forze dell’ordine. Eppure i fatti di Udine, con quindici agenti di polizia in quarantena fiduciaria per esser venuti a contatto con tre migranti clandestini positivi al Covid, dimostrano che non accade", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Due mesi fa è stato accolto un mio ordine del giorno che impegnava il governo a dotare uomini e donne in divisa, oltre che gli operatori sanitari e i volontari, di dispositivi di protezione individuale efficaci e in numero congruo. Evidentemente qualche meccanismo si è inceppato. Dalle loro condizioni di lavoro dipende la sicurezza del territorio: il governo la smetta di minimizzare la questione della rotta balcanica e intervenga a tutela delle forze di polizia e di tutta la cittadinanza”, conclude Novelli.