'Ponte Meduna, opera prioritaria'

"Dopo passi falsi e ripensamenti, ora è il momento di dare una svolta ai progetti per la realizzazione del ponte sul Meduna. La Regione ha davanti a se la prossima legge di Stabilità 2021, ma anche e soprattutto gli straordinari strumenti europei offerti dal Recovery fund, che potrebbero dare una risposta a finanziamenti necessari per portare a termine la progettazione e quindi la futura realizzazione di un'opera che ricopre un ruolo chiave nella viabilità del territorio". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni.

"In occasione della prossima legge di Stabilità 2021, che il Consiglio voterà nella settimana tra il 14 e il 17 dicembre, chiederemo un impegno della Regione nel sostenere con adeguati finanziamenti la progettazione esecutiva di questa importante infrastruttura, da più parti richiesta. Nell’ormai lontano 2008 la Giunta Tondo, appena insediatasi, distrasse i fondi stanziati da Illy per la realizzazione dell’opera. Ora, per non bloccare nuovamente un intervento strategico atteso da troppo tempo, va data immediata continuità al concorsone bandito dal Comune per lo studio di fattibilità tecnico economica. Anche se il covid-19 ha stravolto l’agenda, dunque, il presidente Fedriga mantenga l’impegno assunto a suo tempo con il sindaco Ciriani e metta a disposizione le risorse necessarie a proseguire l’iter".

Inoltre, è l'auspicio di Conficoni, "speriamo che la Giunta Fedriga, segua l'esempio del Veneto (dove la giunta Zaia ha deliberato l'elenco dei progetti da finanziare con i fondi Ue), e metta nero su bianco le opere infrastrutturali per le quali intende chiedere i finanziamenti europei previsti dal Recovery fund e che tra queste ci sia anche l'attraversamento sul fiume Meduna".