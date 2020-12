'Porti, bene la conferma di D'Agostino'

"Sono convinto che il Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si rivelerà nei prossimi anni fondamentale per lo sviluppo economico del Nord Est, dell’intero sistema Paese e dell'Europa. Per questo saluto con grande entusiasmo il parere favorevole da parte delle commissioni competenti, ed in particolare della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, alla conferma di Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste. Le Sue indubbie competenze e la Sua grandissima professionalità, di cui ha già dato abbondamente prova, proietteranno gli scali dell'Adriatico Orientale verso le sfide importantissime dei prossimi anni alle quali, grazie a Lui Trieste, il Suo Porto ed il sistema logistico che lo supporta si presenteranno preparati e vincenti". Così in una nota Guido Germano Pettarin, deputato di Forza Italia.