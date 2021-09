'Porto di Trieste nelle mire di Pechino'

“A forza di guardare il dito e non la luna, ci stiamo arrivando: la Cina continua ad aprire brecce in Europa e chi continua a sostenere che il porto di Trieste non c’entra nulla, se non interveniamo con un secco “no” politico, purtroppo verrà smentito dai fatti. È soltanto questione di tempo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giuseppe Nicoli, commentando l’accordo tra i tedeschi di Hhla (terminalista del porto di Amburgo e azionista di maggioranza della Piattaforma logistica) e il colosso cinese Cosco, che rileverà il 35 per cento di uno dei tre moli container di Hhla.

“Vogliamo – continua Nicoli - continuare a guardare dall’altra parte? Ci rassicura la stessa azienda cinese, che dichiara alla stampa che ora Piattaforma logistica non è nei piani, ma lo potrebbe diventare quando sarà interessante per i traffici di Pechino? È chiaro il rischio di finire in mani cinesi grazie alle operazioni immobiliari dal sapore geopolitico condotte dall’Autorità di sistema portuale che prende ordini da Roma, alla quale la Regione non ha saputo imporre una linea politica, tra una lode e l’altra al presidente Zeno D’Agostino e le sue strategie penalizzanti per il Fvg e a favore di cinesi o antieuropeisti ungheresi”.

“Dov’è la politica? Sembra che si guardi soltanto al problema della settimana, poi i vari dossier tornano nei cassetti – osserva il forzista -: come la questione Prosecco-Prosek ha fatto dimenticare in fretta i talebani al potere in Afghanistan, tra qualche europarlamentare nostrano che fa mea culpa per non aver fatto nulla in Parlamento europeo, non vorremmo che anche su questa fondamentale partita arrivassimo, un giorno, a stupirci dell’appropriazione cinese dei nostri porti. Forza Italia lo sostiene da anni: la Cina comunista, autoritaria e che nega i diritti umani va fermata”.