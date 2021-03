'Porto di Trieste, occasione di ripartenza'

“La giornata di ieri, con il primo attracco alla nuova piattaforma logistica, rappresenta l’inizio di una nuova vita per il Porto di Trieste. La sfida ora, per la nostra Regione, sarà saper sfruttare questa occasione, ossia i collegamenti e l’attrattività che il Porto offre. Come in ogni ambito, l’unione fa la forza. La possibilità di poter disporre del porto Adriatico d’Europa, a casa nostra, deve essere da stimolo per le imprese e i soggetti economici di tutto il Friuli-Venezia Giulia. Un’opportunità di ripartenza e di crescita che dobbiamo essere bravi a cogliere, perché se cresce Trieste crescono Gorizia, il Friuli Venezia Giulia e tutto il Nord-Est. Con gli investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Trieste diventa il vero e proprio capolinea dell’Adriatico, la più attrezzata autostrada del mare, capace di arrivare direttamente nel cuore d’Europa anche grazie all’alleanza strategica con Amburgo. Insieme, il primo porto ferroviario in Italia (Trieste) e il primo porto ferroviario in Europa (Amburgo) rappresentano un asset importante per tutto il nostro sistema economico, che vede Trieste porto anseatico dell’Adriatico, oltre che porto dell’Europa”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.