'Porto di Trieste strategico per la ripresa del Paese'

"La scommessa sulla ripresa della portualità e della logistica va vinta ora, nel momento di passaggio più difficile nella crisi che stiamo vivendo", ha detto la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova, aprendo la giornata dedicata al Porto di Trieste – ‘Shipping industry: porto franco’ assieme al presidente dell’Autorità portuale Zeno D’Agostino.

"Il messaggio forte che arriva dal Governo e dalla compagine impegnata al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili è chiaro: portualità e logistica rappresentano una delle chiavi su cui dobbiamo puntare per fondare ripresa e crescita. Nel Dna nazionale - ha sottolineato la viceministra - sussiste un genio mercantile legato alla posizione naturale unica della Penisola. Vantaggio posizionale sull'Adriatico Orientale che vale per l'ecosistema logistico di Trieste, la cui strategicità per i traffici verso Germania, Austria, Ungheria ed Est europeo fino alla Russia è un fattore di spinta tale da renderlo porta meridionale dell'Europa centrale".

A ciò si aggiunge "il programma di ristrutturazione del sistema ferroviario del porto in chiave di automazione, l'allungamento dei binari per treni di 750 metri e la Piattaforma logistica con attività di stoccaggio e preparazione merci previste su un'area di 12 ettari. Tutti interventi destinati ad accrescerne la produttività e a minimizzare i costi della catena logistica, in sinergia con la potenzialità espressa dal regime estero doganale".