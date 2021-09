'Porto Vecchio? E' un grande progetto per il Paese'

"Penso che ci sia bisogno di gestire questa operazione in modo straordinario, sia come strumenti legislativi, finanziari e gestionali. Non si può inserire tra uno dei tanti temi che ogni amministrazione comunale o Governo ha, ma deve diventare un grande progetto del Paese". Lo ha auspicato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, riferendosi al rilancio del Porto Vecchio di Trieste.

Franceschini, in collegamento durante un evento promosso dal candidato sindaco di centrosinistra Francesco Russo, si è detto convinto che l'area "farà tornare Trieste a una centralità straordinaria nel Mediterraneo e nel suo rapporto con l'Europa”. Franceschini ha ricordato l’investimento del Ministero – 90 milioni – “una cifra importante, ma sicuramente non sufficiente per la valenza di Trieste”.

“Per fare ciò si deve uscire dalla logica dei micro-interventi e ci deve essere una visione che passa attraverso un incrocio di risorse pubbliche e private e di competenze tra istituzioni, in cui il Comune di Trieste sarà centrale, ma lo Stato non più disimpegnarsi".

"Tra le città che votano, ci sono quelle che hanno imboccato una strada e devono continuare a crescere su quel percorso e altre che hanno potenzialità straordinarie per la collocazione geografica e la storia, che devono recupere questo spirito di visione. Trieste appartiene a questa seconda categoria e Russo già da qualche anno ha capito e investito con una norma importante sul progetto di Porto Vecchio", ha sottolineato Franceschini.

QUI L'INCONTRO