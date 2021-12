'Post pandemia, dai ristori alle misure strutturali'

La legge SviluppoImpresa come fiore all'occhiello, il rammarico di non essere riusciti - per colpa del Covid - a concretizzare la riforma sanitaria impostata nel 2019, e l'obiettivo di consolidare la competitività regionale con un nuovo provvedimento omnibus nell'anno che si sta per aprire. Così Mauro Bordin, capogruppo della Lega, inquadra gli ultimi giorni dell'anno, occasione propizia per un bilancio e una nuova scaletta di traguardi da centrare nei prossimi 12 mesi.

"Il provvedimento più importante del 2021 - risponde senza esitazioni Bordin - è stato SviluppoImpresa. Non soltanto perché è una legge che contiene importanti misure per la crescita economica, ma anche perché avevamo incominciato a impostarla nei primi mesi del 2020 e siamo stati costretti ad accantonarla per correre dietro all'emergenza sanitaria con una serie di sussidi. Con l'approvazione di quest'anno siamo ripartiti dopo il lungo stop, modificando e adeguando la norma alle mutate esigenze determinate dalla pandemia. Si è passati insomma dai ristori a misure strutturali".

Il capogruppo del Carroccio sottolinea anche l'importanza della legge sulla famiglia, tema-cardine per la Lega, principale forza politica di governo in Fvg. Se c'è invece un rammarico, alla fine dell'anno solare, è legato "alla riforma sanitaria, a quella nuova architettura che avevamo disegnato alla fine del 2019 ma che non abbiamo potuto concretizzare a causa del Covid, che ci ha obbligato a rincorrere l'urgenza".

Quanto agli obiettivi per il 2022, il gruppo della Lega - il più numeroso dell'Aula consiliare - punta a chiudere il cerchio rispetto a quanto era già stato impostato efficacemente "con la legge omnibus del 2019 che conteneva misure per il recupero della competitività regionale, con una serie di scelte impattanti su piano casa, alberghi, abbattimento dei costi del Tpl per le famiglie, innovazioni urbanistiche ed edilizie. Abbiamo già in cantiere - annuncia infatti Bordin - una proposta di legge che verrà presentata entro febbraio".