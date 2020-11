'Posticipare il Black Friday e tassare i colossi del web'

"I negozi di vicinato e il piccolo commercio sono una delle colonne portanti del tessuto economico nazionale e un presidio sociale di fondamentale importanza", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Tanti più negozi ci sono, tanto più è frequentata una zona, tanto più il territorio è vivo e sicuro. Fa male vedere i centri storici delle nostre città deserti, la lunga fila di serrande abbassate, i tanti cartelli di cessata attività. Dobbiamo fare in modo che questa rete sopravviva all’emergenza per farsi trovare pronta quando torneremo alla normalità, ma per farlo c’è bisogno della collaborazione di tutti. Compresi i concorrenti principali, le piattaforme di commercio on line e la grande distribuzione".

"In Francia, Amazon e la grandi catene hanno raccolto l’invito del governo transalpino a posticipare il Black Friday: pur consapevole dell’imminenza del periodo di sconti, ho scritto al ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché inoltrino la stessa richiesta. Non si tratta di porre limiti alla libertà d’impresa, né di tarpare le ali alle tante aziende italiane che hanno deciso di utilizzare questa piattaforma, ma di un segnale di attenzione a milioni di commercianti in un momento in cui molti negozi sono chiusi, quelli aperti vuoti, e i cittadini non possono scegliere in quale negozio effettuare acquisti. In attesa che finalmente si creino le condizioni di una concorrenza leale, facendo sì che i colossi del commercio on line paghino tasse adeguate là dove fanno profitti", conclude Novelli.