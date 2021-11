'Potenziare le garanzie regionali per i mutui prima casa'

“Sarà sempre più importante, anche tenendo conto delle modifiche introdotte al regolamento per i contributi per la prima casa, che giovani e famiglie possano accedere alle garanzie regionali per i mutui: siamo a favore di una maggior diffusione di questo strumento”. Lo affermano i consiglieri regionali Mara Piccin (Forza Italia) ed Edy Morandini (Progetto Fvg), auspicando un “potenziamento delle garanzie integrative per ottenere mutui fondiari per l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione”.

“Auspichiamo l’ampliamento della garanzia regionale – rilevano i consiglieri di centrodestra – in modo che possa essere una reale alternativa a quella del Consap, che non sempre può essere utilizzata. Il pensiero va in particolare ai giovani sino a 36 anni. Diventa fondamentale che la garanzia regionale del 20 per cento rimanga in essere e, anzi, possa essere potenziata, nei limiti delle possibilità: se non innalzando le percentuali di copertura della garanzia, cosa che sarebbe auspicabile trovare il modo di fare, consapevoli delle ristrettezze legislative a riguardo – concludono Piccin e Morandini -, per lo meno nell’agevolare il più possibile l’utilizzo di questo strumento, favorendo le migliori condizioni”.