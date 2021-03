'Precenicco, lavori in cimitero non più rinviabili'

"Nel programma elettorale sottoposto agli elettori e approvato con grandissimi numeri, l’attuale maggioranza aveva dichiarato chiaramente di voler procedere al recupero degli spazi esistenti nel cimitero comunale", spiega il Sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò. "Nessuna brutta sorpresa ai cittadini, quindi, come sostiene il gruppo di minoranza, ma la coerente applicazione di quanto proposto".

"La minoranza consiliare continua a chiedere un ampliamento cimiteriale, ma non dice nulla rispetto ai manufatti, oggetto dell'attuale intervento, che hanno problemi di staticità e necessità di manutenzione straordinaria non rinviabile. La grande quantità di persone cercate in questi mesi di lavoro da parte degli uffici comunali dimostra la volontà di coinvolgere quanti più destinatari possibili e il numero di adesioni evidenziato dalla minoranza è solo parziale, in quanto il procedimento è tutt’ora in itinere. Ribadiamo, ancora una volta se non fosse sufficientemente chiaro, che nessun erede viene privato della sepoltura del proprio parente".

"Rispettiamo tutte le singole posizioni senza strumentalizzare ad arte le legittime preoccupazioni di un solo cittadino. Forse sarebbe meglio che leggessero bene gli atti, invece di trarre una fantasiosa interpretazione. Quanto ai lavori, sono stati necessariamente e volutamente programmati per tempo: mirano alla messa in sicurezza, per garantire la pubblica incolumità, restituire decoro a un luogo al quale i precenicchesi tengono particolarmente. Sarebbe stato meglio aspettare per essere poi accusati del ritardo?", incalza il Sindaco De Nicolò.

"Ci viene imputata la mancanza di pubblici incontri (evidentemente pensano che tutti gli interessati risiedano in paese), non considerando in alcun modo la situazione legata alla pandemia e alle limitazioni. Ci viene ricordata anche la modalità telematica, salvo dire che siamo stati 'sbrigativi' in quanto colpevoli di aver usato ogni mezzo possibile, anche le email, per arrivare alle persone, e non solo raccomandate: si tratta di un'operazione che sapevamo complessa, di ricerca e individuazione di centinaia di possibili eredi che nessun amministratore prima ha voluto affrontare, nemmeno l'attuale capogruppo di minoranza che ha fatto il sindaco per quasi vent’anni. Ma non ha fatto niente in merito pur avendone un obbligo legislativo".

"Gli accessi agli atti fatti dal gruppo di minoranza fotografano un momento dell’evoluzione del procedimento, dal quale non emergono i tanti apprezzamenti manifestati dalla stragrande maggioranza dei cittadini per quanto stiamo finalmente facendo. Sbrigativamente, potremmo pensare che davvero sarebbe conveniente ascoltare la minoranza: costruire nuovi loculi e lasciare all’incuria quelli vecchi, transennandoli a breve per i primi crolli, sperando che nel frattempo nessuno si faccia male… nemmeno i defunti", commenta ironicamente il Sindaco De Nicolò.