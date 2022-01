'Premiare chi promuove la partecipazione dei giovani'

"Nel 2022, sarà giusto "premiare" quelle attività che, per celebrare l'Anno europeo dei giovani, garantiranno la partecipazione dei giovani alla crescita economica e sociale della comunità di riferimento: un nostro emendamento alla legge di stabilità ha permesso di prevedere dei contributi in tal senso". Lo ricorda, in una nota, la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), che insieme ai colleghi Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi ha firmato l'emendamento citato.

"È un modo per incentivare il mondo dell'associazionismo a creare attività che vedano protagonisti i giovani - continua la forzista -. Le attività che potranno ricevere un contributo, sino a 10 mila euro, dovranno essere finalizzate a sviluppare la consapevolezza della cittadinanza europea in uno dei settori previsti, ovvero apprendimento, creatività, innovazione, pari opportunità, tutela dell'ambiente, sport o cultura. Potranno presentare domanda soggetti privati non aventi scopo di lucro, il cui legale rappresentante non abbia ancora compiuto 36 anni e le cui attività, negli ultimi 5 anni, siano state rivolte ai giovani".

"La dimensione europea è quella in cui i nostri giovani già vivono, si spostano, studiano e si avviano al lavoro - osserva Piccin - e, inevitabilmente, sarà sempre più così in futuro. Per costruire un'Europa migliore c'è bisogno della visione, dell'impegno e della partecipazione dei giovani, che devono poter beneficiare di maggiori e migliori opportunità".