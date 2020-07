'Premiariacco, speriamo sia fatta presto chiarezza'

"La notizia degli arresti del Sindaco Trentin a di altri amministratori della sua maggioranza ci sorprende per la gravità delle accuse anche se, unica delle due minoranze presenti, in questi anni siamo più volte intervenuti in Consiglio Comunale e su Facebook per evidenziare diversi atti e comportamenti della Giunta a nostro parere in contrasto con la necessaria trasparenza dell’azione pubblica", commenta Rocco Ieracitano, capogruppo della lista civica Per Premariacco.

"Tuttavia non è il momento delle polemiche perché la comunità sta vivendo un passaggio difficile e doloroso che non merita. Ci auguriamo che le indagini accertino rapidamente la verità e riconsegnino il nostro Comune alla normalità".