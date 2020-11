'Prende forma il nodo ferroviario di Gorizia'

“Grande soddisfazione per il nuovo ossigeno che Rfi dà al traffico merci nell'area confinaria del Fvg, in particolare a Gorizia. La Ferrovia punto cardine del Corridoio Adriatico Baltico si adegua agli standard europei grazie all'allungamento dei binari che collegano il porto di Trieste a Tarvisio. Ne beneficerà la Sdag, dove tra poco vedrà la luce l'ulteriore raccordo della cosiddetta Lunetta. Il Piano Nazionale Rfi ha dunque finanziato i moduli 750, che consentiranno il passaggio di merci e l'aumento di traffico diretto dal porto di Trieste al Corridoio Adriatico Baltico, una scelta prioritaria che consentirà lo sviluppo infrastrutturale del territorio, voluta fortemente dalla ex senatrice Laura Fasiolo e sostenuta da me nel mandato in corso, già individuata da tempo, strettamente legata a un ruolo importante e più centrale della città, estremo lembo del nord est e più centro europea del Paese”, comunica in una nota Guido Germano Pettarin, deputato di Forza Italia.

“Il Nodo di Gorizia sta prendendo sempre più forma, con conseguente aumento della competitività della nostra Regione rispetto ai mercati del Centro Europa. L’allungamento del terzo binario della stazione di Gorizia completa, nella soddisfazione bipartisan dei due parlamentari, l’adeguamento anche di questo impianto, il cosiddetto Modulo 750 metri. Un intervento che consentirà il passaggio nella stazione di Gorizia, verso i valichi con l'Austria e la Slovenia (Corridoi TEN-T) di treni merci con lunghezza fino a 750 metri e con sagome e pesi assiali negli standard europei. In attesa de prossimi step, per in futuro che vogliamo disegnare”, conclude Pettarin.