'Prendere o lasciare, elezioni a pacchetto'

Il mix tra attuale legge elettorale, taglio dei parlamentari e campagna elettorale ristretta impone agli elettori di scegliere tra pacchetti preconfezionati, da prendere o lasciare.

Molti, così, decideranno di astenersi, allargando la distanza tra politica e cittadini. Lo denuncia Luca Grion, docente di filosofia morale all’Università del Friuli, presidente dell’istituto ‘Jacques Maritain’ e direttore della Scuola di politica ed etica sociale (Spes) dell’Arcidiocesi di Udine.

Che tipo di campagna elettorale sarà secondo lei? “Le prime battute sembrano concentrarsi sui motivi identitari e sulla gratificazione dei desideri dei rispettivi elettorati, più che impegnarsi ad affrontare le urgenze del nostro tempo e le sfide ardue dei prossimi anni. È come se questa campagna elettorale estiva fosse una sorta di vacanza dalla realtà: fino al 25 settembre difficilmente si parlerà delle fatiche e dei sacrifici che ci attendono. Quello di cui avremmo bisogno sarebbero verità, serietà e responsabilità. Al momento, però, sembra che le strategie comunicative puntino su altre carte”.

Che valutazione può fare sulla prima fase di creazione delle alleanze e di scelta delle candidature? “La scelta di ridurre il numero dei parlamentari senza un ripensamento complessivo del ruolo delle due Camere e senza una modifica della legge elettorale ha ridotto i costi della politica, in modo francamente poco significativo, ma ha amplificato il potere di scelta dei capi partito e la difficoltà di garantire adeguata rappresentanza ai territori. Problema che, anche nella nostra regione, stiamo toccando con mano. L’elettorato si trova davanti a ‘pacchetti’ – frutto di alleanze strategiche e scelte delle segreterie – che deve ‘prendere o lasciare’. Temo che questo aumenti la disaffezione rispetto alla partecipazione democratica, già oggi ai suoi minimi storici”.

I valori cristiani come vengono utilizzati in questa campagna elettorale? “Penso che il mondo cattolico, sempre più minoritario, viva una stagione di grande difficoltà. Spesso si lamenta l’assenza di una ‘casa’ nella quale sentirsi a proprio agio, dato che l’offerta partitica non risulta particolarmente confortevole. A -destra la religione viene troppo spesso usata come bandiera ideologica, senza curarsi troppo della distanza tra le scelte politiche attuate e gli insegnamenti della dottrina sociale. A sinistra, per contro, pare si stia inseguendo una cultura radicale, spesso confondendo il piano dei diritti con quello dei desideri individuali. Al centro, infine, anziché riproporre una cultura moderata intesa come capacità di sintesi, di mediazione, di dialogo, sembra prioritaria la difesa dei ceti produttivi e l’idolatria del merito. Ma il vero problema, temo, sta altrove…”.

Dove esattamente? “Nella disaffezione che gli stessi cattolici nutrono nei confronti di quei valori di cui, a parole, lamentano l’irrilevanza politica. Bisogna essere onesti: i valori cristiani sono ‘impolitici’ quasi per definizione. Il vero potere, per il cristiano, è servizio a favore degli ultimi, espresso con folgorante concretezza dal Maestro che, in occasione dell’ultima cena, lava i piedi ai suoi discepoli quasi fosse l’ultimo dei servi e chiede loro di fare lo stesso. E la scelta evangelica per i vinti, gli emarginati, quelli che non hanno potere difficilmente ‘paga’ in termini elettorali”.

Perché il futuro dell’Unione Europea non ‘scalda’ né politici né elettori? “Perché, come tutte le sfide ardue e difficili, richiede sacrifici. Tra tutte la fatica del compromesso, l’accettazione delle differenze, il peso della corresponsabilità, la rinuncia ad ambiti di sovranità in nome di una comunità più ampia. Molto più semplice, allora, fare dell’Europa l’alibi per le nostre mancanze. All’Europa chiediamo sempre più di quanto siamo disposti a dare”.

Cosa direbbe agli italiani il filosofo Maritain guardando all’appuntamento del 25 settembre? “È sempre difficile immaginare cosa direbbe oggi un protagonista del passato. Preferisco chiedermi come mettere al lavoro alcune delle chiavi concettuali che Maritain ci lascia in eredità. Ad esempio l’invito a percorrere la via di un personalismo eroico e generoso, capace di aprirsi, di fare spazio, di sacrificarsi per altri, anziché rinchiudersi in un individualismo rapace e autoreferenziale, preoccupato solo di rivendicare quanto gli è dovuto. Oppure l’idea che la politica debba saper inseguire ‘il bene comune storicamente possibile’; non un ideale perfetto, ma il meglio che le condizioni storiche realisticamente consentono. Due piste sulle quali sarebbe utile lavorare”.