'Preoccupa l'appalto per la ristorazione negli ospedali'

"Desta non poca sorpresa e preoccupazione la notizia di come la Giunta, per mano dell'Arcs, si appresti a metter mano alla questione della ristorazione ospedaliera; gli auspici non sono buoni per i degenti, s'intende". Così, in una nota, il consigliere regionale Walter Zalukar, del gruppo Misto. "In breve: l'appalto prevede 317 milioni per 6 anni, un unico vincitore, un'unica cucina centralizzata a Palmanova e cibo preparato col metodo "cook and chill", ovvero cibo cotto alcuni giorni prima di servirlo - continua il comunicato di Zalukar - . Sul tema erano state presentate alcune mozioni in Consiglio regionale e si evidenziava che il metodo "cook and chill" si era dimostrato di gran lunga peggiore del metodo "fresco-caldo", cibo cucinato e servito subito: sia uno studio dell'Università di Trieste che uno commissionato dall'Egas ad una società specializzata evidenziavano con nettezza che il metodo "fresco-caldo" presentava più elementi di preferenza rispetto al "cook and chill" sia in termini di costi che di qualità".

"Lo studio dell'Università - si legge ancora nella nota - aveva messo in luce la perdita significativa delle componenti protettive nelle varie preparazioni alimentari per tutti i cibi considerati, non una banalità! Gli studi sono rispettivamente del 2018 e del 2015 e quindi, pur sapendo che i cibi somministrati ai degenti (già indeboliti dalla malattia) non erano particolarmente nutrienti (ad essere generosi), per quattro anni si è continuato così".

"E adesso, pur sapendo che il sistema "cook and chill" è peggiore, come hanno sperimentato sulla loro pelle i degenti dell'ospedale di Cattinara in tutti questi anni, si sceglie proprio questo perché il metodo "fresco caldo" presenta maggiori complessità. Ma la sanità è per definizione un sistema complesso - obietta Zalukar - e a seguito dell'aziendalizzazione del sistema ci sono dei manager che devono gestire questa complessità, è il loro mestiere; forse la Giunta non si fida dei manager che ha scelto e quindi a scontare tutto ciò devono essere i degenti?".

"Questa fissazione perniciosa sulla centralizzazione ha già danneggiato gravemente il sistema di emergenza-urgenza e adesso lo si adotta anche per la ristorazione", osserva ancora il consigliere.

"Se dal punto di vista economico - prosegue Zalukar - si decantano le economie di scala, bisogna ricordare che anche queste hanno ad un certo punto dei rendimenti decrescenti,oltre a non considerare l'intera dimensione della questione e delle possibili alternative, ma limitandosi all'aspetto economico-ragionieristico, invero antico e miope".

"Un'analisi costo-utilità sarebbe invece capace di soppesare aspetti che vanno al di là di quello ragionieristico e in particolare prenderebbe in ben maggior considerazione gli aspetti qualitativi del cibo, il numero e la qualità dei posti di lavoro creati, l'indotto locale movimentato e via dicendo - conclude il consigliere del Gruppo Misto - ma forse tutto ciò è troppo complesso e che i pazienti si rassegnino, dunque, alla verdesca riscaldata made in Palmanova!".

"Finalmente finiscono le proroghe e i pasti dedicati alla ristorazione ospedaliera del Friuli Venezia Giulia saranno (probabilmente) prodotti in regione, migliorando i controlli sul processo produttivo e sostenendo l'economia locale. Peccato che la poca lungimiranza di questa maggioranza e dei manager nominati abbia portato a estendere il 'cibo precotto' in tutte le strutture ospedaliere optando per un bando che punta al massimo risparmio e che penalizzerà qualità e lavoratori".

È questo il duro commento, in una nota, del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, primo firmatario della mozione approvata all'unanimità a dicembre 2020, per "Promuovere una filiera regionale della ristorazione ospedaliera", alla luce del bando uscito in questi giorni. "È preoccupante il ritorno a un modello a lotto unico, affidando l'appalto a un'unica ditta su tutto il territorio regionale con un'enorme concentrazione e rischio di illegittimità della procedura per violazione della libera concorrenza, dopo che per mesi si era ipotizzata una pluralità di lotti e sarebbe bastato svincolare gli ospedali con propria cucina interna con lotti piccoli come gli attuali - spiega Ussai -. È una decisione che ha il chiaro scopo di contenere i costi e uniformare il servizio, mettendo la qualità in secondo piano". "I punti della mozione che ho presentato a dicembre e che l'intero Consiglio aveva approvato all'unanimità non sono stati rispettati: l'impegno era di mantenere la preparazione espressa, dove già in uso, e privilegiare il sistema 'fresco caldo' anche per le altri sedi ospedaliere - continua l'esponente pentastellato -. Nella gara, invece, viene proposto un modello unico che è quello 'cook and chill', anche per le realtà dove si mangia molto bene e a prezzi concorrenziali, senza nemmeno specificare le tempistiche tra preparazione e somministrazione nei centri satellite".

"Chi si occupa di alimentazione - si legge ancora nella nota - ci dice chiaramente che nei cibi conservati con abbattimento della temperatura è fondamentale garantire il consumo entro i 5 giorni per evitare il decadimento delle proprietà nutrizionali e organolettiche. Nella nostra regione si arriva anche a 20-30 giorni dalla cottura al consumo. Chi ci dice inoltre che saranno utilizzati prodotti locali? Se non viene specificato che tutti i pasti e i relativi ingredienti semilavorati debbano essere preparati esclusivamente nel centro di produzione in Fvg, il pericolo è che parte dei semilavorati potrebbero provenire da altri centri cottura, utilizzando fornitori già consolidati".

"Per quanto riguarda i sistemi di cottura in loco, ad esempio per pasta o carne alla piastra, è triste notare come cucine che fino ad oggi erano perfettamente funzionanti e garantivano ottimi pasti con modalità totalmente espressa, ad esempio Monfalcone, San Daniele, Pordenone e altre, si vedranno depotenziate, anche per quanto riguarda la forza lavoro (con riduzione degli orari e del personale), e quasi completamente sostituite da sistemi 'cook and chill', dove il cibo arriverà precotto. La nostra Regione - conclude Ussai - deve evitare che si ripeta l'ennesima gara al ribasso, con un appiattimento dell'offerta nella ristorazione ospedaliera per i pazienti e gli operatori del Friuli Venezia Giulia, e che tutte le considerazioni sulla qualità restino solo sulla carta e negli annunci vuoti e trionfalistici della Maggioranza".