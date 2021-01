'Preoccupa l'espansione della centrale di Tuzla'

“Durante il summit tra la Cina e i paesi dell’Europa centro-orientale, la China Exim Bank ha accordato al governo bosniaco un prestito pari all’85% dei 720 milioni di euro previsti per l’importante espansione della centrale di carbone da 715 megawatt, con sei unità costruite tra gli anni Sessanta e Settanta, a Tuzla, in Bosnia-Erzegovina. Mentre i rimanenti 75 milioni sarebbero a carico di banche europee tra cui Intesa San Paolo. La centrale di Tuzla è uno dei più grandi impianti a carbone dei Balcani e tra le principali fonti di inquinamento non solo della Bosnia-Erzegovina, ma dell’intera regione. Da anni gli abitanti protestano contro l’inquinamento generato dall’impianto. La Bosnia-Erzegovina che ha presentato la sua richiesta di adesione all’Ue nel febbraio 2016, è firmataria dell’Energy Community Treaty che si pone l’obiettivo di integrare i mercati energetici dei paesi vicino all’Ue con quello unico europeo e prevede significativi paletti in materia ambientale. Il progetto finanziato dalla China Exim Bank e da alcune banche europee sembra ben poco in linea con i principi del Green Deal”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se “ritenga compatibile l’espansione della centrale di Tuzla alla luce dell’Energy Community Treaty e se la scelta della Bosnia-Erzegovina di espandere la centrale a carbone avrà ricadute sul suo iter di adesione all’UE”.