'Preoccupazione per l'intesa tra Regione e Novartis'

"Come Open Sinistra Fvg oggi abbiamo depositato una interrogazione a risposta immediata sul protocollo d'intesa tra Regione Fvg e Novartis Farma spa per la creazione di un polo regionale delle scienze della vita allegato alla Dgr n.79 del 21/1/2022, di cui è stata data ampia eco sui media, che suscita preoccupazione per la visione prestazionale della sanità che pone al centro il farmaco invece della persona esplicitata in premessa. Non è stato né discusso né approvato in Consiglio".

A sottolinearlo, in una nota, è Furio Honsell, consigliere di Open Sinistra Fvg: "Inoltre, vincolando la Regione ad una specifica casa farmaceutica, tale protocollo potrebbe compromettere relazioni con altri soggetti e non rispetterebbe il pluralismo scientifico-tecnologico che un'istituzione pubblica dovrebbe tenere: l'ecosistema sanitario e tecnologico regionale non può essere consegnato ad un unico soggetto".

"Oltre a ciò - prosegue il consigliere - la disponibilità dichiarata di permettere l'accesso a dati clinici riservati nel corso delle collaborazioni appare concessa con molta leggerezza. Infine, tale documento è vago quanto alle sperimentazioni di farmaci, di sistemi di controllo, e non tratta né degli investimenti che la Regione intende fare né di quelli di Novartis".

"Abbiamo quindi chiesto alla Giunta la motivazione per cui il Consiglio non è stato interpellato preventivamente prima di consegnare la Regione e il suo ecosistema sanitario e tecnologico pubblico, compresi i dati, ad una rete che fa capo a una specifica casa farmaceutica; quali siano stati i criteri con i quali è stata scelta questa multinazionale del farmaco escludendo altre; quali investimenti la Regione intenda pianificare e con quale interesse pubblico, e infine quali ulteriori tutele dei dati sensibili personali attualmente custoditi dai sistemi regionali, oggi accessibili a chi opera in strutture pubbliche, verranno introdotte quando, a seguito del Protocollo, ci potrà accedere una multinazionale per interessi privati", conclude Honsell.