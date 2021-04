'Presto una proposta di legge sui Neet'

“La pandemia ha aggravato il fenomeno dei Neet che, secondo un calcolo svolto sulla base di dati Istat del 2020, in Friuli Venezia Giulia sarebbero oltre 20 mila. Numeri da non sottovalutare sebbene non i peggiori in Italia, quelli dei giovani che nella nostra regione non studiano, non lavorano né cercano un impiego. Numeri che confermano l’importanza di intervenire sulla popolazione giovanile inattiva, in linea con il progetto di legge nazionale a cui lavoriamo da tempo e che presenteremo al più presto”. Lo dichiarano i Portavoce M5S alla Camera dei deputati e in Regione, Luca Sut e Mauro Capozzella.

“L’iniziativa di una proposta di legge – chiosano – prende spunto dal suggerimento del Gruppo consiliare M5S Fvg e dall’esperienza di incontro con i Centri per l’Impiego del territorio che ci ha introdotti al tema dei Neet e alle difficoltà che, frequentemente, gli operatori incontrano nei piani di lavoro rivolti a questa componente del mondo giovanile, interessata da criticità sociali oltre che prettamente legate all’istruzione”.

“Il mese scorso abbiamo avviato un primo confronto con il Ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone che ha espresso un interesse concreto verso la nostra proposta. L’obiettivo – illustrano - è recuperare il maggior numero di cittadini inattivi in età giovanile, attraverso percorsi di reinserimento che, a seconda del livello di istruzione raggiunto, li riportino in un contesto scolastico o formativo”.

“Il tema dei Neet è più che mai attuale, soprattutto per il nostro Paese a cui va la maglia nera di un fenomeno che vede ragazzi tra i 15 e i 34 anni rinchiusi nel limbo dell’inattività", osservano i pentastellati. I Neet sono in aumento, in Europa e in Italia, ed è dovere delle Istituzioni rinsaldare il patto tra generazioni promuovendo iniziative in grado di risollevare le sorti dei ragazzi, senza però dimenticare i più fragili. Lo stesso Presidente Draghi, nella presentazione del PNRR, ha sottolineato l’esigenza di porre rimedio al problema che, dallo scorso anno, sta incidendo maggiormente nella nostra società, dove la crisi del mondo giovanile si è resa più intensa a causa dell’emergenza sanitaria", concludono Sut e Capozzella.