'Primo maggio 2020, non c'è più tempo per la retorica'

"Non è più il tempo della retorica", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "È il momento del coraggio, della responsabilità e della lungimiranza. Milioni di persone possono e vogliono lavorare. Stanno aspettando. Hanno ancora un filo di speranza, ma non hanno più pazienza. Ha ragione il presidente Mattarella, non c'è contrapposizione tra sicurezza, salute e lavoro e gli italiani sono maturi e forti. Aspettano solo che il Governo dia indirizzi chiari e ragionevoli per consentire al paese di riprendersi e cercare di cogliere dalla sventura le opportunità".

"Il nostro futuro riparte dal lavoro e per celebrare veramente questa giornata si deve decidere di lavorare di nuovo la gente. Si può farlo. Subito. Un abbraccio di speranza a tutti. Buon Primo Maggio", conclude Ziberna.