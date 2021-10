'Primo step per sostenere Go! 2025'

La V Commissione, presieduta da Diego Bernardis, ha dato a maggioranza il via libera al disegno di legge sul sostegno a Gorizia capitale europea della cultura, definito dall'assessore competente Tiziana Gibelli "l'inizio di un lungo percorso. Questo - ha chiarito la titolare delle deleghe alla Cultura - non è il provvedimento strategico su Go! 2025, ma come diceva Mao ogni grande cammino comincia con un piccolo passo".

La norma, che si compone di 36 articoli, assegna finanziamenti al Comune di Gorizia per l'ingresso nell'Associazione Palazzo del cinema (1,150 mln euro), destina risorse al Gect, stabilisce criteri premianti nei bandi per chi propone attività connesse a Gorizia-Nova Gorica 2025, valorizza il ruolo dell'Erpac e rende possibili i contributi a favore delle fondazioni che gestiscono beni culturali privati.

Il voto finale è arrivato dopo tre ore abbondanti di discussione e accese critiche da parte di Pd, Open Sinistra Fvg e Movimento Cinque Stelle. Al di là di qualche distinguo sui contenuti del disegno di legge, ai tre gruppi di Opposizione non è piaciuto soprattutto il metodo con il quale si è arrivati all'illustrazione e all'esame della norma.

"Ancora una volta - ha protestato Furio Honsell (Open) - la discussione in commissione è stata compressa, prevedendo illustrazione ed esame nella stessa giornata senza procedere con le audizioni".

"E si tratta - ha ribadito Diego Moretti, capogruppo del Pd - di un problema che tocca il ruolo del Consiglio regionale nella formazione delle leggi: non siamo la dependance della Giunta".

"Serviva un maggior contributo dei consiglieri - ha sottolineato il dem Franco Iacop - perché l'argomento coinvolge una città e un territorio. Senza contare che in alcuni passaggi della legge ci sono competenze spostate dal Consiglio alla Giunta".

"Mi assumo la responsabilità del no alle audizioni - ha spiegato il presidente Bernardis - in quanto questa legge si limita ad applicare alcune misure già disposte con l'assestamento di bilancio, e ci sono urgenze che consigliavano di accelerare la procedura. Di questo tema però si continuerà a parlare per anni, e mi prendo l'impegno ad ascoltare i portatori di interesse".

Concetti ribaditi poi dall'assessore Gibelli: "Abbiamo dovuto attendere la sessione consiliare di ottobre per approvare alcuni provvedimenti urgenti: non possiamo ad esempio ritardare l'emissione di 14 bandi sulle attività culturali".

Queste argomentazioni non sono bastate a convincere le Opposizioni. Mauro Capozzella (M5S), a proposito delle mancate audizioni, si è chiesto ad esempio "come faccio a deliberare su finanziamenti per operatori culturali se non conosco le intenzioni degli operatori più importanti, ad esempio Pordenonelegge?", e ha preannunciato l'astensione del suo gruppo sull'intero provvedimento.

Il Pd invece ha votato a favore del pacchetto di articoli che riguardano il ruolo dell'Erpac: "Ne siamo felici - ha commentato Iacop - perché sembrava che quest'ente dovesse sparire", mentre il capogruppo Moretti ha ricordato "che due anni fa i sindaci di Gorizia e Monfalcone lo avevano definito un carrozzone: evidentemente si sbagliavano".

Ha fatto discutere anche l'abrogazione della legge 11 del 2013 sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima Guerra mondiale. Iacop è convinto che ci sia bisogno di rendere omaggio alle vittime di quel conflitto, come le portatrici carniche, come è stato fatto per i fucilati di Cercivento, mentre il leghista Antonio Calligaris ha espresso l'auspicio che non venga meno l'impegno a incentivare visite e percorsi. Da Igor Gabrovec (Ssk) è giunto invece l'invito a "sfruttare di più, in vista di Gorizia-Nova Gorica 2025, il punto di forza delle lingue minoritarie": a questo proposito ha preannunciato emendamenti in vista della discussione in Aula.