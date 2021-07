'Priorità alle risorse per la tenuta occupazionale'

L'assessore regionale a Lavoro, istruzione e famiglia Alessia Rosolen ha illustrato oggi alla II Commissione consiliare permanente il pacchetto di norme sul Lavoro contenuto nell'assestamento di bilancio che la Giunta regionale ha proposto e che l'Aula discuterà a fine mese. Complessivamente ad oggi a questo insieme di provvedimenti sono assegnati 5 milioni di euro, di cui la gran parte (3,1 milioni) destinati alle politiche attive del lavoro.

"Quest'anno siamo già partiti da una dotazione finanziaria cospicua e potremo coprire tutte le richieste fino ad agosto - ha spiegato Rosolen -; abbiamo scelto di non limitare gli interventi ai soli contratti di stabilizzazione e a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato vista l'eccezionalità del momento che stiamo attraversando. Abbiamo inoltre aumentato di 100mila euro le risorse a sostegno della stipula dei contratti di solidarietà che sale così a 1,5 milioni di euro nel triennio".

Su quest'ultimo tema l'assessore è entrata in dettaglio spiegando come "al fine di favorire il contenimento delle ricadute occupazionali negative derivanti dall'emergenza epidemiologica tramite l'utilizzo di strumenti di gestione non traumatica degli esuberi occupazionali, condivisi con le parti sociali, è stato innalzato da 2,5 a 3 euro il contributo regionale per ciascuna ora di riduzione dell'orario di lavoro con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi".

Inoltre 500mila euro sono destinati ai cantieri lavoro, uno stanziamento di ulteriori 100mila euro garantisce i lavori di pubblica utilità per le persone disabili, mentre 33mila euro aumentano la dotazione per l'applicazione dell'art.48 della legge 18/2005 relativamente alle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di persone disoccupate o in grave pericolo di disoccupazione.