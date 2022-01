'Prolungare a nove mesi il Green Pass da terza dose'

Prolungare a nove mesi la durata del green pass conseguente alla terza dose per dare certezze a cittadini e non impattare negativamente sul turismo. È quanto chiede il deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera Roberto Novelli, annunciando un ordine del giorno che sarà collegato al ddl 221.

“La Commissione europea ha recentemente fissato a nove mesi la durata della certificazione verde, invitando gli Stati membri ad allinearsi, e proprio poche ore fa il sottosegretario alla Salute Costa ha dichiarato che la questione è sul tavolo del governo. Un segnale di attenzione che confido abbia al più presto un seguito per dare certezze a chi per primo si è sottoposto alla terza dose, in particolare gli operatori sanitari, ma anche per scongiurare il rischio di un impatto negativo sul turismo", ricorda il deputato.

"Senza un intervento che uniformi le disposizioni nazionali a quelle comunitarie, sin da marzo un cittadino proveniente da altri Paesi europei tri-vaccinato a ottobre potrà entrare in Italia ma non soggiornare in albergo o mangiare al ristorante. Un paradosso che sta già incidendo sulle prenotazioni. Giusto insistere sulle misure per contenere la diffusione del virus, ma ritengo assurdo dare agli altri Paesi europei un vantaggio e penalizzando gli operatori del turismo italiano, già pesantemente colpiti", conclude Novelli.