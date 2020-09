'Pronti a votare la sfiducia al ministro Azzolina'

"Le veline ministeriali fanno sempre più fatica a nascondere gli effetti disastrosi delle non scelte del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Sta costando caro, in particolare, non aver preso in considerazione il nostro maxi-piano di stabilizzazione dei docenti (pronto a marzo!), andando, invece, a correggere i meccanismi d'assunzione dei supplenti nel momento meno adatto, rendendoli ancora più macchinosi", denuncia il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Risultato: mancano insegnanti e senza di loro le scuole non aprono o possono farlo solo parzialmente, penalizzando centinaia di migliaia di studenti. Nella prossima conferenza dei capigruppo al Senato sarà chiesta la calendarizzazione della nostra mozione di sfiducia al ministro Azzolina, depositata la settimana scorsa. Porremo i parlamentari della maggioranza M5S, Pd, Iv, Leu davanti alle proprie responsabilità", conclude Pittoni.