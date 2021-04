'Prorogare il fondo di garanzia sui crediti commerciali'

“Purtroppo nel decreto sostegni non ha trovato spazio la proroga al 2022 del fondo garanzia crediti commerciali che i comuni si troveranno quindi obbligati a costituire nel bilancio di previsione che dovranno approvare entro il prossimo 30 aprile. E’ necessario un intervento tempestivo da parte del governo, magari già nel nuovo decreto sostegni annunciato per questo mese, perché molti enti locali, già in difficoltà a causa dei mancati incassi connessi all’emergenza Covid, non possono permettersi di impegnare una importante quota del proprio bilancio in un fondo di garanzia oltremodo gravoso. In questi mesi di emergenza gli enti locali hanno potuto contare sulla vicinanza del governo, non possono essere abbandonati proprio adesso”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.