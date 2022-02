'Provare tutte le vie diplomatiche per evitare un conflitto in Ucraina'

“Agli incontri che ho avuto alla Casa Bianca è emerso come - anche nel caso ucraino - vi siano diversi conflitti non visibili in maniera nitida ma ben precisi: la guerra cibernetica, le disinformazioni, la propaganda. Nel caso Ucraino al centro dell’attenzione in questi giorni negli States, ho voluto sottolineare come sia necessario fare tutti gli sforzi necessari per arrivare a una soluzione diplomatica del conflitto. L’economia del Friuli Venezia Giulia verrebbe colpita duramente da un’eventuale escalation. L’import/export della nostra Regione con l’Ucraina vale oltre 600 milioni di euro mentre quello con la Russia è di oltre 400 milioni,” ha dichiarato in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto. “È necessario cercare di trovare tutte le soluzioni diplomatiche per evitare un conflitto nel cuore dell’Europa, per la pace e per la stabilità del nostro continente".

Dreosto si trova a Washington DC per una quattro giorni di incontri ufficiali con l’apparato amministrativo e politico statunitense. Oltre a incontri con il Dipartimento di Stato, l’Agenzia USA per la cybersecurity, e numerosi prestigiosi think tank - tra cui ‘Atlantic Council e il German Marshall Fund -, l’eurodeputato è stato anche invitato alla Casa Bianca dove ha tenuto degli incontri con la consigliera del Presidente Biden per la Cina e con i consiglieri del Presidente USA in materia di sicurezza e contrasto alle disinformazioni e propaganda, trattando anche la crisi in Ucraina.

“Le interferenze cinesi in Italia continuano ininterrottamente e minacciano la nostra sicurezza nazionale. Funzionari dell’amministrazione Usa che ho incontrato alla Casa Bianca mi hanno confermato come questo preoccupa gli Stati Uniti ed è necessario collaborare maggiormente con i nostri alleati transatlantici per combattere queste nuove sfide,” ha continuato l’europarlamentare friulano.

“La sicurezza informatica, la guerra delle informazioni, la propaganda stanno minacciando l’unità dell’Occidente. È necessario riaffermare il nostro posizionamento strategico a fianco degli Stati Uniti e all’interno dell’Alleanza Atlantica e assieme ai nostri storici alleati combattere queste nuove sfide,” conclude Dreosto.

Nelle foto l’europarlamentare Dreosto alla Casa Bianca nel corridoio dei presidenti e con Laura Rosenberg, la consigliera per la Cina del Presidente Biden