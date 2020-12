'Qualità della vita, premiata l'amministrazione Fvg'

"L'indagine del Sole 24 Ore arrivata alla 31. edizione fotografa il più che buono stato di salute del Friuli Venezia Giulia in un anno certamente complicato, con tre territori, che si riferiscono alle ex province di Trieste, Udine e Pordenone, fra i primi dieci in Italia per qualità della vita". Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, sottolineando "la soddisfazione in particolare per la sesta posizione di Udine nella classifica generale, con un balzo in avanti di ben 10 posizioni rispetto al 2019".

"Il Nord è stato penalizzato soprattutto per l'alta diffusione del Coronavirus, ma la nostra regione ha risposto in modo adeguato tanto da posizionare tre province su quattro tra le prime dieci. Questa indagine - conclude Bordin - conferma la bontà della classifica, per il nostro territorio, già stilata da Italia Oggi qualche settimana fa e che consegnava il primato alla città di Pordenone, facendo ben figurare anche gli altri tre capoluoghi delle ex Province".