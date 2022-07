'Quanto costa la custodia dei beni sequestrati agli oligarchi russi?'

Ville e panfili presenti nel territorio italiano e di proprietà di oligarchi russi sottoposti a congelamento amministrativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Beni del valore di centinaia di milioni di euro che, una volta terminata la misura restrittiva, dovranno essere restituiti ai proprietari nelle condizioni in cui erano prima del provvedimento.

Da qui la necessità di sorvegliarli e custodirli. A spese dell’Italia. Ma quanto ci costa custodire questi beni? Una domanda che la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg, Sandra Savino, ha tramutato in un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.

“Quanto sta spendendo l’Italia per custodire i beni sequestrati agli oligarchi russi, come ad esempio il 'Sailing Yacht A', di proprietà del magnate russo Andrej Melnichenko, ormeggiato nell’arsenale nel porto di Trieste? A quanto risulta la nave è quotidianamente sorvegliata da imbarcazioni incaricate da autorità nazionali italiane per evitare che possa essere oggetto di danneggiamenti o furti".

"Le ragioni per cui si è deciso di procedere con queste misure sono comprensibili – commenta Savino - ma poco comprensibile è che a pagare il conto di questi provvedimenti amministrativi siano i contribuenti. Purtroppo non credo che tenere fermi questi beni porti molti benefici, ma per certo comporta costi per la comunità, oltre che disagi per alcuni operatori economici, come accaduto a Fincantieri a Trieste”.