'Qui si progetta il futuro della Regione'

Davanti a oltre 250 amministratori locali della Lega Fvg, il coordinatore regionale ed europarlamentare Marco Dreosto ha esposto i risultati ottenuti in questo ultimo anno, rimarcando il buon risultato elettorale nelle scorse amministrative, l’unità del centrodestra, la Lega come pilastro portante della coalizione e la scelta di responsabilità di sostenere il Governo Draghi nel quale il Carroccio friulano può vantare un sottosegretariato fondamentale come quello di Vannia Gava (Sottosegretario di Stato al Ministero della transizione energetica).

Dal palco della Convention degli amministratori del Carroccio al Città Fiera, Dreosto ha sottolineato come il buon governo della Lega in Regione sia un fiore all’occhiello e come il Presidente Fedriga sia l’esempio virtuoso per la buona amministrazione e su come si possa gestire al meglio la pandemia. Ha poi affermato che proprio dal territorio, assieme agli amministratori locali, si debba partire per progettare il futuro di questa Regione. Infine, ha voluto rimarcare sullo stato di buona salute del partito che si candida a governare il Paese con senso di responsabilità e attenzione alla difesa dei territori, degli interessi italiani in Europa e dei valori che la Lega incarna.

Nella foto, la conferenza stampa alla presenza di Dorino Favot (Presidente Anci Fvg), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione), Marco Dreosto (Coordinatore regionale Lega Fvg), Vannia Gava (Sottosegretario di Stato al Minstero della transizione ecologica) e Mauro Bordin (Capogruppo Lega in Consiglio regionale)