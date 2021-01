'Rating Fvg, stupisce che Zilli festeggi'

"Inizia a destare preoccupazione il giudizio sull'affidabilità economica e finanziaria dell'Amministrazione regionale, affidato per il triennio 2020-22 all'Agenzia Moody's con un contratto da 79mila euro. Soprattutto considerando che il commento dell'assessore Barbara Zilli non è tanto sul rating di BAA2, assegnato al Friuli Venezia Giulia, quanto al fatto che il tanto bistrattato Stato italiano sia a un gradino di distanza. Questo è sicuramente vero ma, forse, dovremmo ricordare l'andamento degli ultimi anni".

Lo sottolineano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ricordando che "nel settembre 2018, secondo l'assessore Zilli, il buon governo della Giunta Fedriga, insediatasi quattro mesi prima, portava per la prima volta in assoluto l'agenzia Standard & Poor's a valutare il rating intrinseco della Regione da AA- ad AA. Poi, nel 2019, è stata la volta di Fitch a giudicare il nostro rating con A- e la stessa Zilli rivendicava la distanza di ben sette livelli dallo Stato".

"L'anno scorso fu ancora Fitch che decise di abbassare di un grado il nostro rating passando da A- a BBB+, ma per l'assessore - concludono gli esponenti pentastellati - era una bella notizia, perché eravamo comunque due gradini sopra l'Italia. Il resto è notizia di queste ore con il nuovo rating in caduta libera, fissato in BAA2. Ma la Giunta regionale rimane comunque soddisfatta, perché è un gradino sopra lo Stato italiano che si vede assegnare un rating BAA3 stabile".