'Recovery Fund, condivisione dei progetti'

"La condivisione trasversale sulla definizione delle linee di intervento relative al Recovery fund ottenuta in Consiglio regionale abbia un seguito celere e concreto. Il presidente del Consiglio, Zanin convochi al più presto la conferenza dei capigruppo per pianificare il lavoro comune che Giunta e Consiglio si sono impegnati a portare avanti". A chiederlo è il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti ricordando l'approvazione all'unanimità della mozione sul Recovery fund (modificata da un emendamento trasversale), a prima firma del capogruppo Pd, Sergio Bolzonelloi.

"È evidente la portata che il Recovery fund avrà sull'economia dell'Europa, dei suoi Stati e a cascata delle Regioni. Proprio per questo riteniamo fondamentale la definizione di un progetto di sviluppo complessivo del sistema regionale, da inviare al Governo per partecipare attivamente alla definizione dei progetti e degli interventi che saranno meritevoli di risorse da parte dell'Europa".

L'impegno della Giunta e di tutte le forze politiche in Consiglio, continua Moretti, "arrivato grazie alla mozione, apre le porte alla vera occasione per il Fvg di recuperare e rafforzare appieno le ragioni e le prerogative del suo Statuto di autonomia e inaugurare una fase nuova dei rapporti con lo Stato centrale. Se riusciremo a sfruttare questa occasione, predisponendo proposte serie e credibili che possano avere l'approvazione di Roma, potremmo dare risposte forti al tessuto produttivo e ai cittadini del Fvg non solo per le perdite subite a causa dell'emergenza da coronavirus, ma anche il futuro sviluppo dell'intero sistema. Per fare tutto ciò, è necessario però iniziare al più presto il lavoro, rispettando quanto, solo poche settimane fa, tutti noi abbiamo approvato".