"Le audizioni dei Ministri sono un passaggio rilevante e concreto nella costruzione degli indirizzi che il Parlamento darà al Governo per giungere a una sintesi sulle progettualità del Recovery Fund. Il Parlamento ha un ruolo essenziale nella fase dell'elaborazione e continuerà ad averlo anche quando si cominceranno ad impegnare le risorse. L'ascolto del Governo e il successivo confronto in Commissione sono intesi a offrire all'Aula un lavoro il più possibile compiuto e frutto dell'apporto di tutte le forze". Lo ha affermato la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, a margine dell'audizione delle ministre del Lavoro e della Pubblica amministrazione, Nunzia Catalfo e Fabiana Dadone, nelle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera, riunite in seduta congiunta sulle priorità per il Recovery Fund.