'Recovery Fund, il Pd lavora sui progetti per il Fvg'

"Il Pd regionale lavora sui progetti da presentare al Governo e all'Europa per utilizzare al meglio anche nella nostra regione le imponenti risorse del Next Generation EU, per superare l'emergenza Covid e tornare a crescere. Al centro delle nostre proposte ci sono le infrastrutture, l'innovazione per la produttività, la formazione e la sostenibilità ambientale, tutte le azioni per contrastare il declino demografico e dare prospettive alle giovani generazioni". Il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli ha così resa nota la riunione che si è tenuta a Udine con i quadri regionali e la vicepresidente nazionale del partito, Debora Serracchiani, in vista della scadenza del 15 ottobre, giorno in cui il Governo dovrà inviare a Bruxelles la finanziaria 2021 e le schede di progetto per spendere immediatamente il 10% dei fondi del Next Generation Eu.

"I tempi stringono - aggiunge Shaurli - e dalla Giunta Fedriga non arriva alcun segnale di impegno sulla cosa più importante da fare in questo momento: lavorare e coinvolgere competenze, energie ed idee per presentare in tempi progetti strategici che possono rilanciare e cambiare il volto del Friuli Venezia Giulia. Per questo, nell'interesse dell'intera Regione, il Pd ha deciso di non attendere e di fare la propria parte, di dare il proprio contributo come forza di governo".

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario Shaurli, comprende i membri della Segreteria per le materie di competenza e alcuni membri del Gruppo consiliare. Alla vicepresidente del partito on. Serracchiani, oltre al contributo personale sui progetti, il compito di assicurare un collegamento con i Ministeri. A breve si terrà una nuova riunione, sulla base di una bozza di programma da licenziare e mettere a disposizione del dibattito regionale, alle forze politiche e sociali e alle categorie.