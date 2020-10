'Recovery Fund, la Regione dialoghi con l'Anci'

Sono state accolte con interesse dal Sindaco di Palmanova le dichiarazioni del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga durante il suo intervento televisivo a FutureForum 2020. "Ritengo una buona idea di quella di lavorare ad un progetto condiviso di utilizzo delle risorse del Recovery Fund, da consegnare poi al Governo. Coinvolgere i sindaci e i territori è fondamentale ma lo si faccia in modo complessivo, non dialogando solo con i comuni capoluogo ma anche con i centri minori che hanno bisogni, necessità e risorse ben diverse dalle grandi città. Per questo credo sia importantissimo attivare un fitto dialogo con l'ANCI regionale, creando un gruppo di lavoro esecutivo sul tema", commenta a riguardo Francesco Martines, primo cittadino di Palmanova.

Che aggiunge: "Infrastrutture e sanità sono importantissimi ma non dimentichiamo tutta l'economia trainata dal turismo, dalla cultura e dalle città d'arte. Centri come Palmanova, Aquileia, Cividale hanno estremo bisogno di risorse per conservare e valorizzare le proprie peculiarità, favorendo un mercato, quello turistico, in continua crescita e che impiega molte professionalità e risorse umane. Servono ingenti risorse e quelle europee sono un'opportunità da sfruttare. L'industria ad alta automazione ormai richiede sempre meno impiego umano, mentre nel turismo questo è necessario e imprescindibile. La cultura, la valorizzazione dei beni storici, il turismo e tutti i servizi ad esso collegati saranno nei prossimi anni una valvola di sfogo per assorbire quell'occupazione di cui le industrie non avranno più bisogno".