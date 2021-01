'Recovery Fund, necessaria una sintesi tra Nord e Sud'

"L'opportunità offerta dal Recovery Fund non deve diventare un terreno di scontro tra Nord e Sud, ma l'occasione per raggiungere in maniera condivisa due obiettivi: il rilancio delle Regioni, in particolare quelle settentrionali in quanto area del Paese più colpita dal Covid, e il recupero del gap infrastrutturale del Meridione".

Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della riunione in via telematica della Conferenza della Regioni e delle Province autonome - a cui ha partecipato anche l'assessore alle Finanze Barbara Zilli - convocata in preparazione dell'incontro di domani con il Governo sul piano straordinario per la ripresa finanziato dall'Unione europea.

Come ha spiegato Fedriga, lo stanziamento di Bruxelles è mirato in primo luogo a rimettere in moto lo sviluppo economico dei territori che hanno subito in maniera più pesante la pandemia.

"In quest'ottica - ha concluso il governatore - le legittime necessità di tutte le Regioni devono trovare una sintesi, dimostrando quella coesione necessaria a rendere autorevoli e credibili le proposte".