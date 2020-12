'Recovery Fund per i comuni montani'

“I territori montani sono da sempre trascurati dalle politiche dell’amministrazione centrale. Ancora nel 2020 ogni giornata di forte pioggia, vento, neve provoca delle interruzioni di corrente elettrica, causando gravi disagi”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che ha presentato al Governo un’interrogazione per ottenere delle misure a tutela dei comuni montani dopo i recenti episodi di allerta meteo.

“Ogni anno - prosegue - soprattutto nella stagione invernale, i territori montani sono sottoposti ad un continuo isolamento e allo stallo delle loro attività per l’interruzione della fornitura di corrente a causa del mal tempo. Nei casi più gravi la caduta di tralicci degli impianti elettrici determina anche incidenti. Chiediamo che il governo utilizzi le risorse del Recovery fund anche per garantire un piano a beneficio dei comuni di montagna che preveda l’interramento delle linee aeree di distribuzione della corrente elettrica, per superare il gap con gli altri territori che li vede penalizzati rispetto ad un servizio essenziale per la qualità della vita”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

"Abbiamo ancora negli occhi le abbondanti nevicate e le conseguenti situazioni di difficoltà in montagna. Proprio per questo, i Comuni nelle terre alte devono essere supportati per affrontare e superare l'emergenza che si può creare". Parte da questa riflessione la proposta di Stefano Mazzolini (Lega), vicepresidente del Consiglio regionale Fvg, assieme all’onorevole Aurelia Bubisutti di aiutare i Municipi di montagna, soprattutto quelli di dimensioni maggiormente ridotte, a fronteggiare le criticità del maltempo.

"Occorre un contributo straordinario per i piccoli Comuni al di sopra dei 500 metri - precisa Mazzolini -. Questi fondi potrebbero servire per far fronte a una serie di incombenze, dallo sgombero neve alla pulizia delle strade, o ancora per la rimozione di alberi caduti». Il vicepresidente conferma di aver già preso a cuore la questione «perché è il Governo a dover stanziare questi contributi. Ho condiviso la scelta con l'onorevole Aurelia Bubisutti, la quale si sta anche attivando per portare l'istanza a Roma. In momenti particolari, nei quali il maltempo e la neve provocano tanti problemi, non possiamo lasciare da soli i sindaci dei territori più in quota", puntualizza ancora Mazzolini.

"In caso di nevicate abbondanti - conclude - alcuni Comuni non ce la fanno, ma con il contributo straordinario potrebbero far fronte a molti problemi. La Protezione civile interviene, in modo encomiabile, dove può. Lo stesso vale per Enel, che ha lavorato senza risparmiarsi per ripristinare le linee elettriche e riportare la corrente nelle case. Ma tutto ciò non basta - chiude Mazzolini -: i Comuni hanno bisogno di supporto. Le nevicate abbondanti che ci sono state non saranno le uniche durante tutto l'inverno, è meglio pensarci per tempo".