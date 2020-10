'Recovery Fund, questo Governo è legittimo'

"Questo Governo è legittimato a governare il Paese dalla Costituzione e dal voto parlamentare, esattamente come quello che si reggeva sulla maggioranza gialloverde. Il presidente Fedriga se ne faccia una ragione: il suo appoggio non è sostanziale mentre dovrebbe esserlo la collaborazione istituzionale". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, commentando le parole del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale oggi a Trieste ha espresso "dubbi" sul Mes e sul fatto che "scelte di carattere nazionale debbano essere fatte da un governo eletto dai cittadini di questo paese".

A proposito del Mes, il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva osserva che "nessuna legge impedisce di finanziare la sanità con altre fonti di finanziamento diverse dal Mes, solo che bisogna averle, individuarle e dimostrarne l'economicità rispetto al costo del Mes. Tutte cose che Fedriga evita di fare perché l'unico suo interesse è fare opposizione pregiudiziale al Governo, non poter dare più servizi".

Per Liva "col Recovery fund Fedriga ha trovato un altro ritornello per lamentarsi col Governo: meglio sarebbe impiegasse le energie per amministrare il Fvg".