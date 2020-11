'Recovery Fund, Slovenia, Ungheria e Polonia giocano sulla pelle dell'Europa'

“Irresponsabili. In una fase così complessa che coinvolge l’intero continente europeo, è da irresponsabili giocare a ritardare se non a distruggere il Recovery Fund per evidenti finalità politiche anti-europee", scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino. "L’Unione europea, che non esito a criticare quando è latente, questa volta ha risposto all’emergenza con interventi economici consistenti di cui beneficerebbero tutti i paesi. La condizionalità è rispettare i principi dello stato di diritto? Non vedo dove sia il problema: chi aderisce all’Ue dovrebbe riconoscervisi".

"Amaro constatare che a intralciare la strada verso il Recovery fund siano Paesi che hanno conosciuto dittature comuniste, spiace ancor di più che a giocare con i destini del continente sia un Paese da due milioni di abitanti che, dopo aver beneficiato di fiumi di denari europei, ha dimostrato scarsa collaborazione con l’U e con l’Italia", conclude Savino.

"Non bastavano i confini con l’Italia chiusi unilateralmente con dei massi, non bastava l’alterna attenzione sulla rotta balcanica: ora la Slovenia si mette anche d’intralcio sulla strada verso l’attivazione del Recovery Fund", rincara il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Il sostegno di Lubiana al veto di Ungheria e Polonia è la riprova della concezione ultrasovranista dei nostri vicini, e la ragione del veto, la condizionalità tra erogazione dei finanziamenti e rispetto dello Stato di diritto, la riprova di un approccio ben lontano dai principi dell’Unione europea. Non si può pensare alla Ue come una mucca da mungere alla bisogna: non è un semplice ente erogatore di fondi, ma un’entità tutt’altro che perfetta, ma che comunque poggia su valori condivisi".

"Valori che evidentemente non sono condivisi dalla Slovenia. Se a causa del bastone posto tra le ruote dei meccanismi europei i consistenti fondi, di cui l’Italia ha bisogno, dovessero tardare ad arrivare, i corresponsabili di questo ritardo avranno nomi e cognomi, e tra questi quello del primo ministro sloveno, peraltro già contestato persino dai suoi alleati di governo", conclude Novelli.

“La lettera del premier sloveno Jansa rappresenta una grande delusione: schiera la giovane Repubblica su un fronte innaturale, danneggia i cittadini sloveni colpiti duramente dalla pandemia, non è coerente con l’interconnessione economica fra la Slovenia e l’Italia, che è il secondo partner commerciale dopo la Germania. Auspico che il Governo sloveno, europeista per vocazione, saprà mettere gli interessi nazionali e comunitari prima delle alleanze sovraniste”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), a proposito della lettera del primo ministro sloveno Janez Jansa al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con cui si schiera con Ungheria e Polonia nello scontro sul Recovery.