Martedì 8 giugno alle 18 sulla pagina Facebook dell’europarlamentare Alessandra Moretti, con la presidente della commissione Problemi economici e monetari del PE e vicesegretaria nazionale del Pd Irene Tinagli, il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, il capogruppo Pd in Consiglio regionale Fvg Diego Moretti, con segretari e capigruppo Pd del Nord Est si confrontano su "Recovery Plan. Come ripensare il Nord Est, dai trasporti alla sanità, ai servizi di comunità passando per le infrastrutture".