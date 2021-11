'Reddito di Cittadinanza fondamentale per 1,3 milioni di bambini'

"È giusto perseguire e punire chi non ha diritto ad accedere al Reddito di Cittadinanza, ma non penalizziamo chi ne ha realmente bisogno.” Lo dichiara in una nota Sabrina De Carlo, deputata del MoVimento 5 Stelle eletta in Friuli Venezia Giulia.

“Ringrazio le forze dell'ordine per aver scovato chi, indebitamente, usufruiva del Reddito di Cittadinanza. Come MoVimento 5 Stelle ci siamo da sempre battuti contro la corruzione nella pubblica amministrazione e per il rispetto della legge contrastando ogni forma di illegalità diffusa nel Paese. Su questo non accettiamo lezioni dalle altre forze politiche, a maggior ragione da quelle che non muovono un dito in favore del Cashback rivelatosi strumento efficace contro l'evasione". Prosegue la deputata.

"Inoltre - aggiunge - vanno analizzate le cifre per dimensionare correttamente l'entità del fenomeno dei percettori senza titolo: secondo l'ultimo rapporto della Guardia di Finanza le truffe ai danni dello Stato valgono 15 miliardi, una cifra che va dagli illeciti nel settore degli appalti pubblici ai falsi invalidi, passando per coloro che si sono dichiarati indigenti senza esserlo pur di ricevere buoni spesa fino ad arrivare alle pensioni incassate dai familiari di parenti morti. Di queste truffe solo lo 0,8% riguarda il Reddito di Cittadinanza. Ciò basterebbe per smontare ogni speculazione delle Meloni di turno che strumentalizzano i dati per attaccare l'intero strumento. E' inaccettabile lo sciacallaggio politico su una misura che, durante la pandemia, ha protetto milioni di cittadini e ha garantito stabilità sociale, una misura che, secondo “Save the Children”, si é rivelata fondamentale per 1,3 milioni di bambini che vivono in condizioni di povertà". Conclude De Carlo.