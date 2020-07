'Regeni, ritirare l'ambasciatore non aiuterà a fare giustizia'

“E’ necessario che l’ambasciatore italiano resti in Egitto. Ritirarlo non servirà ad arrivare alla verità su Giulio Regeni”. Lo ha detto il Ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, che oggi è stato sentito in audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del ricercatore friulano. "Riteniamo necessario coinvolgere costantemente al più alto livello le autorità del Cairo, ma è fuorviante credere che avere un nostro ambasciatore significhi non perseguire la verità e pensare che ritirarlo sia necessario per arrivare alla verità".

Di Maio ha riferito che "tutto il Governo comprende il dolore della famiglia Regeni", ribadendo tuttavia come la presenza in Egitto del diplomatico rientri nella strategia dell’Esecutivo, "anche per chi, come Patrick Zaky, è ancora lì". Chiaro il riferimento al ricercatore egiziano dell'Università di Bologna che, da febbraio, si trova in carcere.

"È giusto pretendere anche nella società civile la verità e questo è un altro strumento di pressione sulle autorità egiziane, italiane e europee, che devono a mio parere sentirsi coinvolte molto di più", ha aggiunto Di Maio.

Il ministro degli esteri ha quindi ricordato come al suo arrivo alla Farnesina le due Procure "non avevano contatti da un anno". Ha poi parlato dell’incontro con la famiglia Regeni, quando assicurò ai genitori di Giulio l'impegno a voler far riprendere la collaborazione tra gli inquirenti italiani ed egiziani. “Crediamo che l'azione del corpo diplomatico – ha detto - stia producendo questo processo che non è nato dal nulla".