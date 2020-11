'Regione in ritardo sulle auto elettriche'

"Sui temi della sostenibilità, la Giunta Fedriga continua a dimostrare un'azione tardiva e insufficiente. A fronte degli ambiziosi obiettivi che si è posta, proponendosi di essere in prima linea nella sperimentazione del Green deal europeo, la Regione agisce in maniera del tutto incoerente e inconsistente, omettendo o rinviando impegni e promesse. Su un totale di domande inevase per sette milioni, anche grazie al nostro pressing sono stati stanziati solo 800mila euro nel 2020 che, sommati agli 1,3 milioni già previsti nel 2021 e nel 2022, lasciano scoperte metà delle richieste pervenute"». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni che in occasione dell'ultimo assestamento di bilancio ha ancora una volta sollecitato la giunta a rimpinguare il fondo per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici.

"Nell'ultimo assestamento – commenta – in cui si attendevano segnali proporzionati agli impegni presi, sono invece stati promossi interventi deboli, allungando inoltre da due a cinque anni il termine di validità delle istanze di contributo, diminuendo così l'appetibilità dell'incentivo e dando un segnale negativo a tutti i cittadini che valutano una scelta green». Infine, conclude Conficoni, «il lockdown ha limitato temporaneamente le emissioni gas serra, ma non ha fatto venire meno la necessità di interventi volti a contenere in maniera strutturale le emissioni climalteranti, come sollecitano i giovani di Fridays for future che hanno risvegliato le nostre coscienze sull’urgenza di contrastare il riscaldamento globale. Speriamo con la prossima legge di stabilità si stanzino risorse adeguate perché su un tema così dirimente non è possibile assumere atteggiamenti dilatori ma servono tempestive risposte concrete, utili anche a rilanciare la green economy".