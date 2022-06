'Regione vicina ai problemi dell'autotrasporto'

"La Regione è consapevole delle difficoltà che sta affrontando il settore degli autotrasporti a seguito della pandemia, in particolare rispetto al caro carburanti e ai tempi delle immatricolazioni. Per quanto di competenza dell'amministrazione regionale ci stiamo attivando sia con la motorizzazione centrale che a livello ministeriale".

Lo ha detto l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, intervenuto oggi a Udine alla riunione del gruppo Trasporto e logistica Confapi Fvg presieduta da Denis Durisotto, presidente di categoria.

"Il caro carburante - ha spiegato Pizzimenti - è un tema di grande preoccupazione perché la Regione non ha grandi margini di intervento, soprattutto rispetto ai costi per il trasporto commerciale, mentre abbiamo agito ampiamnete sullo sconto carburante per i privati. Ma la situazione attuale impone interventi di governo se non addirittura a livello europeo". Un altro argomento affrontato nel corso dell'incontro è stato il ritardo nei tempi di immatricolazione dei mezzi.

"L'efficienza dei servizi della Motorizzazione - ha sottolineato l'assessore - è un altro nodo su cui spendiamo molta attenzione; siamo consapevoli di alcuni disagi dovuti in primis alla carenza di personale e al blocco dei concorsi durante la pandemia. È in atto un concorso per quattro ingegneri meccanici che subentreranno nelle posizioni lasciate libere dai pensionamenti. Abbiamo anche richiesto a Roma lo sblocco degli uffici di Codroipo che rappresentano un servizio essenziale per gli autotrasportatori del territorio".

Pizzimenti ha poi ricordato la destinazione di 200mila euro di risorse regionali per il contributo al conseguimento della Carta di qualificazione conducente (Cqc), indispensabile insieme alla patente C o D, per diventare autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori. Il provvedimento è stato collegato in parte alla sottoscrizione di un contratto con un'impresa del Friuli Venezia Giulia ed è stato modificato per ampliare la platea dei beneficiari.

Quanto al bilancio della movimentazione, Confapi ha rilevato numeri confortanti di ripresa post pandemia. Dal 2019 al 2021 le merci trasportate su gomma in Friuli Venezia Giulia sono passate da 305mila a 325mila tonnellate su base annua.